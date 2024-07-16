سعرها في النازل.. سعر الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024

شهدت أسعار الدواجن في مصر في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا مما أثار اهتمام العديد من المستهلكين والتجار على حد سواء، ويعد الدجاج من أهم مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها الكثير من الأسر المصرية، ويتميز بتكلفته المعقولة مقارنة باللحوم الحمراء، لذا فإن أي تغيير في أسعاره يمكن أن يكون له تأثير كبير على الميزانيات المنزلية، و تتأثر الأسعار بعدة عوامل منها تكلفة الأعلاف والإنتاج المحلي ومعدلات الطلب في السوق.
سعر الدواجن اليوم في مصر
إليكم جدول يوضح سعر الدواجن المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 يوليو حيث شهد انخفاض في السعر وهو كالآتي:
|المنتج
|السعر (جنيه)
|الفراخ البيضاء
|65 – 66
|الفراخ الساسو
|98 – 99
|الفراخ البلدي
|110 – 111
|لحم أمهات الفراخ البيضاء
|62
|الفراخ الطازجة
|103
|البانية
|220 – 230
|الأوراك
|90 – 110
|الكبد والقوانص
|90 – 120
|كرتونة البيض الأبيض
|134 – 138
|كرتونة البيض الأحمر
|141 – 143
|كرتونة البيض البلدي
|134 – 135
|كتكوت أبيض شركات
|26 – 30
|كتكوت أبيض قطعان
|12 – 12.25
|كتكوت ساسو
|18 – 19
أسعار الدواجن اليوم
تم تسجيل أسعار الفراخ الحمراء من نوع الساسو استقرارا عند 103 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك في نطاق يتراوح بين 115 و 130 جنيها، مما يعكس بعض الثبات في السوق.
- أما بالنسبة لسعر كيلو الفراخ البلدي بلغ نحو 125 جنيها، ليصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 130 و140 جنيه مصري.
- بالنسبة لأسعار الدواجن الأمهات البيضاء، فقد سجلت 63 جنيها على أرض المزرعة، في حين تتراوح أسعار البانيه بين 180 و190 جنيها للكيلو الواحد.
- من المهم ملاحظة أن أسعار الدواجن تتغير بشكل يومي، حيث تتأثر بالعديد من العوامل بما في ذلك تكاليف النقل ومعدل الربح الذي يحدده التجار، كما أن الأسعار النهائية قد تختلف من منطقة إلى أخرى بناء على العرض والطلب والظروف المحلية.