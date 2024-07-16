سعرها في النازل.. سعر الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024

شهدت أسعار الدواجن في مصر في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا مما أثار اهتمام العديد من المستهلكين والتجار على حد سواء، ويعد الدجاج من أهم مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها الكثير من الأسر المصرية، ويتميز بتكلفته المعقولة مقارنة باللحوم الحمراء، لذا فإن أي تغيير في أسعاره يمكن أن يكون له تأثير كبير على الميزانيات المنزلية، و تتأثر الأسعار بعدة عوامل منها تكلفة الأعلاف والإنتاج المحلي ومعدلات الطلب في السوق.

سعر الدواجن اليوم في مصر

إليكم جدول يوضح سعر الدواجن المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 يوليو حيث شهد انخفاض في السعر وهو كالآتي:

المنتج السعر (جنيه) الفراخ البيضاء 65 – 66 الفراخ الساسو 98 – 99 الفراخ البلدي 110 – 111 لحم أمهات الفراخ البيضاء 62 الفراخ الطازجة 103 البانية 220 – 230 الأوراك 90 – 110 الكبد والقوانص 90 – 120 كرتونة البيض الأبيض 134 – 138 كرتونة البيض الأحمر 141 – 143 كرتونة البيض البلدي 134 – 135 كتكوت أبيض شركات 26 – 30 كتكوت أبيض قطعان 12 – 12.25 كتكوت ساسو 18 – 19

أسعار الدواجن اليوم

تم تسجيل أسعار الفراخ الحمراء من نوع الساسو استقرارا عند 103 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك في نطاق يتراوح بين 115 و 130 جنيها، مما يعكس بعض الثبات في السوق.