موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز والتشكيل المتوقع

ahmed rabie تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز والتشكيل المتوقع

يبحث عدد من محبي الكرة عن موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة المؤجلة من الأسبوع 17، ويبحث النادي الأهلي عن 3 نقاط غالية للانتقال إلى قمة الدوري المصري الممتاز وتخطي نادي بيراميدز متصدر الدوري المصري، بينما يأمل نادي فيوتشر في الحفاظ على حظوظه والاستمرار في المربع الذهبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

يحتضن ملعب القاهرة الدولي اليوم مباراة في غاية الأهمية بين النادي الأهلي وفيوتشر، حيث تقام المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، ومن المقرر أن يسعى النادي الأهلي في تحقيق 3 نقاط غالية والاقتراب أكثر إلى المركز الأول في الدوري المصري.

الأهلي في المركز الثاني وفيوتشر رابعًا

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 60 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل نادي فيوتشر المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة، وفي حالة فوز النادي الأهلي في 4 مباريات مؤجلة سيصبح في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن نادي بيراميدز الذي يحتل المركز الأول برصيد 68 نقطة.

التشكيل المتوقع لنادي الأهلي لمباراة فيوتشر

ظهر المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة مستقرًا على تشكيل معين، حيث بدأ في الاعتماد على اللاعب طاهر محمد طاهر بجانب المدافع خالد عبد الفتاح بعد جلوسهما على دكة الاحتياط لفترة طويلة، وإليك التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • الدفاع: خالد عبد الفتاح – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة.
  • الوسط: إمام عاشور – أكرم توفيق – مروان عطية.
  • الهجوم: طاهر محمد طاهر – وسام أبو علي – حسين الشحات.
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ahmed rabie

احب العمل الصحفي واعمل في العديد من المواقع الإخبارية

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