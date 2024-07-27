من هنا. استعلم عن أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني 2024 الدفعة الاخيرة فور الصدور

أعلنت السلطات في الأردن عن أسماء مستحقي دعم الإسكان العسكرى الاردني وهذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات التي تقدمها الدولة، حيث أتيحت إمكانية استعلام المواطنين عن أهليتهم للاستحقاق عبر موقع إلكتروني مخصص لمؤسسة الإسكان في الأردن ولأهمية هذا الموضوع كان العديد من المواطنين الذين قدموا على برنامج دعم الإسكان يبحثون عن طريقة للاستعلام عن ذلك.

أسماء مستحقي دعم الإسكان العسكرى الاردني

يمكن التعرف على مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني هو ما سنذكره من خلال النقاط التالية

زيارة موقع مديرية الإسكان العسكري، من هنا.

الضغط على زر تسجيل الدخول وإدخال المعلومات المطلوبة للتسجيل.

تحديد خيار الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الإسكان العسكري الأردني.

إدخال الرقم الوطني الخاص بالمتقدم على الاستعلام بدقة والتأكد من كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة البحث تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالإسكان العسكري في الأردن.

شروط دعم الإسكان

تم الاعلان عن بعض الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على الدعم المقدم من وزارة الإسكان، وهي: