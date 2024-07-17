كيفية التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز 1446 وأهم الشروط والأوراق المطلوبة

ينتظر الكثير من الطلبة والطالبات فرصة التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز 1446، حيث تعتبر من أكبر وأهم الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وفتحت الجامعة باب التقديم منذ فترة قصيرة وقامت بتحديد آخر موعد للتقديم لأن العدد سيكون محدود، كما صرحت الجامعة أن شرط قبول الطلاب هو عدم تقديمهم على أي جامعات أخرى، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية التسجيل في الجامعة وأهم الشروط المطلوبة للقبول.

كيفية التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز 1446

فتحت جامعة الملك عبد العزيز باب التقديم للعام الدراسي الجديد 1446-1447 هجرية أمس الأحد الموافق 14 يوليو وسوف ينتهي موعد التقديم يوم الخميس القادم الموافق 18 يوليو، ويمكن التقديم بالجامعة في خطوات سهلة ويسيرة وهي كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز.

الضغط على “بوابة القبول”.

تدوين بيانات الطالب بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “تأكيد الطلب”.

الضغط على “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز 1446

وضعت الجامعة مجموعة من الشروط يجب توافرها للقبول بالجامعة وهي كالتالي:

أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدمين للجامعة من حاملي الجنسية السعودية.

اجتياز الطالب لجميع الاختبارات والنجاح بالمقابلة الشخصية.

ألا تقل نسبة النجاح للطلبة المتقدمين عن 60 %.

لا يكون الطالب قد تم فصله من جامعات أخرى.

أن يقوم بتسديد جميع الرسوم والمصروفات الجامعية.

الحصول على البكالوريوس أو شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

الأوراق اللازمة للتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز

لا بد من توفير المستندات التالية لإتمام عملية التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز للعام الدراسي 1446: