“التسجيل مستمر” هنا التسجيل المباشر في عدل 3 عبر موقع aadl.com.dz وشروط التسجيل

يستمر التسجيل في سكنات عدل 3 مفتوحًا حتى اليوم في عدة ولايات جزائرية عبر الموقع https aadl 3 inscription 2024 dz، وقد تداولت أخبار أمس عن إغلاق التسجيل في عدل 3، لكن مع بداية اليوم السبت نجد أن الموقع الرسمي لا يزال متاحًا في معظم ولايات الجزائر، و يمكن للمواطنين الاستمرار في التسجيل حتى صدور إشعار آخر من وزارة السكن والعمران، التي تصدر بيانًا يوميًا يوضح عدد المسجلين، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024.

سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

يتساءل الكثير عن استمارة التسجيل في برنامج عدل 3 للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على دعم سكني من الوزارة، كما يمكن تنزيل الاستمارة بعد إكمال عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية:

أولا، قم بزيارة الموقع الرسمي لعدل الجزائري.

ثانيا، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثا قم بالضغط على خانة سكنات عدل 3.

رابعا، يجب عليك تسجيل كافة البيانات المطلوبة للتقديم.

يجب عليك تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق المتقدم.

ثم قم بالضغط على خانة إرسال الطلب.

يجب عليك طباعة استمارة التسجيل وتقديمها كجزء من الإجراءات اللازمة للتقديم على سكنات عدل 3.

الوثائق المطلوبة للإستفادة من دعم سكنات عدل 3

إليكم المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج سكنات عدل 3 وهي كالتالي: