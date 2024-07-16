“التسجيل مستمر” هنا التسجيل المباشر في عدل 3 عبر موقع aadl.com.dz وشروط التسجيل

heba hussien تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“التسجيل مستمر” هنا التسجيل المباشر في عدل 3 عبر موقع aadl.com.dz وشروط التسجيل

يستمر التسجيل في سكنات عدل 3 مفتوحًا حتى اليوم في عدة ولايات جزائرية عبر الموقع https aadl 3 inscription 2024 dz، وقد تداولت أخبار أمس عن إغلاق التسجيل في عدل 3، لكن مع بداية اليوم السبت نجد أن الموقع الرسمي لا يزال متاحًا في معظم ولايات الجزائر، و يمكن للمواطنين الاستمرار في التسجيل حتى صدور إشعار آخر من وزارة السكن والعمران، التي تصدر بيانًا يوميًا يوضح عدد المسجلين، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024.

سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

يتساءل الكثير عن استمارة التسجيل في برنامج عدل 3 للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على دعم سكني من الوزارة، كما يمكن تنزيل الاستمارة بعد إكمال عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية:

  • أولا، قم بزيارة الموقع الرسمي لعدل الجزائري.
  • ثانيا، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ثالثا قم بالضغط على خانة سكنات عدل 3.
  • رابعا، يجب عليك تسجيل كافة البيانات المطلوبة للتقديم.
  • يجب عليك تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق المتقدم.
  • ثم قم بالضغط على خانة إرسال الطلب.
  • يجب عليك طباعة استمارة التسجيل وتقديمها كجزء من الإجراءات اللازمة للتقديم على سكنات عدل 3.

الوثائق المطلوبة للإستفادة من دعم سكنات عدل 3

إليكم المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج سكنات عدل 3 وهي كالتالي:

  • يجب عليك تقديم شهادة ميلاد المتقدم.
  • ويجب عليك أيضاً تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سارية المفعول.
  • ثم يجب عليك تقديم وثيقة تثبت عنوان السكن الذي يقيم فيه المتقدم عند تقديم الطلب للوحدة.
  • كذلك يجب عليك تقديم مستند يثبت زواج المتقدم.
  • يجب عليك تقديم شهادة من السجل التجاري أو وثيقة تثبت الوظيفة التي يعمل بها المتقدم.
  • كما يلزم تقديم كشف حساب بنكي للمتقدم يغطي الأشهر الستة السابقة.
  • كذلك يجب تقديم وثيقة تثبت قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم.
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heba hussien

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