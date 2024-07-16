“بالعراق الآن” .. استمارة التقديم على الحج 2025 برابط مباشر ورسمي وأهم الشروط المطلوبة في المتقدمين للقبول

heba hussien تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“بالعراق الآن” .. استمارة التقديم على الحج 2025 برابط مباشر ورسمي وأهم الشروط المطلوبة في المتقدمين للقبول

انتهى المواطنون من أداء موسم الحج لهذا العام 2024، والذي كان ناجحًا للغاية من حيث التنظيم والأمن وتوفير جميع سبل الراحة للحجاج لأداء مناسكهم بدون أي صعوبات، حيث أن الآن، بدأ البحث من جديد عن رابط التقديم على الحج لعام 2025 في العراق، حيث سيبدأ قبول طلبات التسجيل خلال الأيام القادمة، وفيما يلي سوف نتعرف على خطوات التسجيل بقرعة الحج.

خطوات التسجيل بقرعة الحج

أكدت الهيئة من جانبها على اهتمامها بتنظيم عملية التسجيل في القرعة لتحديد المقبولين لهذا العام، وتتضمن الخطوات ما يلي:

  1. يجب أن تبدأ بزيارة موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.
  2. يجب عليك النقر علي المزيد.
  3. يجب عليك اختيار تبويب قرعة الحج.
  4. يجب عليك النقر على تقديم.
  5. بعد ذلك ينبغي عليك قراءة الشروط والموافقة عليها.
  6. ينبغي عليك إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.
  7. وأخيرا عليك الضغط على زر الإرسال لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

موعد التقديم على الحج للعراقيين

الكثير من المواطنين يتطلعون لمعرفة موعد التقديم لحج 2025 في العراق، حتى الآن، لم تقم هيئة الحج والعمرة بالإعلان الرسمي عن الموعد، ولكن يُتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في منتصف شهر محرم الجاري.

مستندات التقديم في قرعة الحج

فرضت السلطات العراقية على مواطنيها تقديم مجموعة من الوثائق عند التسجيل في قرعة الحج، والتي تشمل ما يلي:

  • صورة من الهوية الوطنية للشخص المتقدم.
  • عدد 6 صور شخصية حديثة واضحة الألوان.
  • أصل جواز السفر وصورة منه.
  • تقديم تقارير طبية تثبت أنه خالٍ من أي أمراض.
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heba hussien

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