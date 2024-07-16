“خليك جاهز للزيادة” زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 في هذا الموعد ورابط الإستعلام عن الزيادة

مع القرارات الأخيرة التي ناقشتها الحكومة بشأن زيادة الرواتب، يرغب البعض في معرفة مقدار زيادة رواتب المتقاعدين الجزائريين وطريقة الإستعلام عنها وموعد تطبيقها، بالإضافة إلى التأكيد على أن الهدف منها هو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير حياة أفضل وأكثر كرامة لهم، وفيما يلي سوف نوضح لكم حقيقة رفع معاشات المتقاعدين في الجزائر لعام 2024.

حقيقة رفع معاشات المتقاعدين في الجزائر لعام 2024

ومن خلال البحث المتزايد والتساؤلات المستمرة عبر محرك جوجل حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، أعلن الصندوق الوطني للمُتقاعدين في الجزائر عن زيادة في رواتبهم بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من شهر مايو الماضي 2024، ومع ذلك، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي زيادات جديدة لرواتب المتقاعدين، كما أكد الصندوق الوطني أن الزيادة ستكون سنوية وبنسب محددة، حيث جاءت كالآتي:

سيتلقى الذين يحصلون على أقل من 20 ألف دينار جزائري زيادة في رواتبهم بمقدار 1000 دينار.

أما الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار جزائري، فستكون الزيادة في رواتبهم بقيمة 800 دينار.

بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 50 ألف و80 ألف دينار جزائري، ستصبح الزيادة لهم بنسبة 3%.

بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز رواتبهم 80 ألف دينار جزائري، ستصبح نسبة الزيادة لهم 2%.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

فيما يتعلق بخطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر، فهي كالتالي :