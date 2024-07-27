اعظم المسلسلات التركية.. قيامة عثمان الجزء السادس الموعد وتردد القنوات الناقلة احداث شيقة وممتعة في هذا الجزء

يرغب العديد من المواطنين في الوقت الحالي بالبحث عن موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم السادس لمسلسل قيامة عثمان، حيث يعد هذا المسلسل واحداً من أبرز الأعمال التركية التي يتابعها الجمهور العربي وسوف نقوم بتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع عبر المقال المقبل على موقعنا الإخباري فمن المهم أن نذكر أن الحلقة الأولى من الموسم السادس من قيامة عثمان سيتم عرضه مترجم للمشاهدين في الوطن العربي كل يوم خميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

وأما بالنسبة للموعد المحدد، فإن عشاق المسلسلات التركية يتوقون لمعرفة موعد عرض هذا الجزء، خاصة بعد انتهاء عرض الحلقات الأخيرة من الجزء الخامس في يوليو الماضي ومن المتوقع أن يبدأ عرض الموسم الجديد من المسلسل في سبتمبر 2024.

القنوات الناقلة للجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان الشيق

في هذا التقرير، سنقدم معلومات عن القنوات التي ستبث المسلسل وتردداتها يمكن مشاهدة الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقات كل يوم أربعاء على شاشة قناة ATV التركية، عبر الترددات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية

على النايل سات: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 5000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية

على العرب سات: 11938

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ATV التركية

على النايل سات: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ATV التركية