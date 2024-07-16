“سجل دلوقتي” .. رابط موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 والأوراق المطلوبة للتسجيل عبر mdn.dz

أطلقت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر موقعًا للتسجيل للانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي للعام 2024، حيث يمكن للمواطنين الجزائريين تقديم طلباتهم بشرط استيفاء الشروط المحددة من قبل الجيش وتقديم الوثائق المطلوبة، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024.

رابط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

في هذا المقال، سنقدم لكم رابط موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي لعام 2024، حيث أصبح من الممكن ومتاح الآن لجميع المواطنين في الجزائر التسجيل من خلاله للانضمام إلى صفوف الجيش الوطني، على النحو التالي:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الدفاع.

الخطوة الثانية تتطلب إدخال البريد الإلكتروني للمستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لكل منهما.

الخطوة الثالثة هي النقر والضغط على رمز التسجيل.

الخطوة الرابعة، ستظهر لك استمارة الترشح الخاصة بالمقدم تلقائياً.

الخطوة الخامسة تقتضي من المتقدم تحميل الاستمارة والاحتفاظ بها لتقديمها للجهات المعنية في حال قبوله.

مستندات التقديم في صفوف الجيش الوطني الجزائري

أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر لجميع المواطنين أنه يمكنهم الآن التقديم للالتحاق بالجيش الوطني، بشرط استيفاء الشروط وتوفير الأوراق المطلوبة للتسجيل في صفوف الجيش الوطني، والتي حددتها الجهات الرسمية المختصة. وقد جاءت هذه الأوراق كما يلي: