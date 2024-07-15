جهز محفظتك للقبض.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد تبكيرها رسميا للقطاع العام

لقد بدا العد التنازلي أمام الموظفين في القطاع الحكومي وذلك لصرف مرتبات شهر يوليو بعد آخر راتب الموظفين والذي كان فيه الشهر الماضي في 9 يونيو، حيث ينتظر الموظفين صرف الرواتب بفارغ الصبر وقد أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو للقطاع العام وذلك كما أعلنت أيضا عن تقديم موعد صرف رواتب شهر أغسطس وسبتمبر الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر يوليو وأماكن الصرف في السطور القادمة فتابعونا.

الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد التبكير

بحسب التصريحات التي ادلى بها شريف خيري رئيس الحسابات في وزارة المالية فإن مرتبات شهر يوليو سوف يتم تبكيرها لهذا الشهر وذلك لتكون موعدها الجديد في يوم 18 من يوليو وهو الخميس القادم على أن يستمر صرف الرواتب لمدة خمسة أيام متتالية وتنتهي في يوم 25 من الشهر الجاري على أن يتم صرف المتأخرات في يوم 9،10،11 من هذا الشهر.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

قد نوهت وزارة المالية على المواطنين عدم الازدحام عند نزول الرواتب وأن صرف الرواتب سيتم من الأماكن التالية:

فروع مكاتب البريد المصري الموجودة في أنحاء الجمهورية.

من ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك المختلفة.

جدول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي 2024

قد تم تطبيق الحد الادنى للاجور في القطاع الحكومي في شهر يونيو الماضي وذلك بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد جاء جدول الحد الادنى للأجور بدءا من الدرجة السادسة للقطاع الحكومي في مصر على النحو التالي: