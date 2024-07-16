فرحة للكل .. شروط المعاش المبكر 2024 شوف أنت مؤهل ولا لا

قد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المواطنين الذين يريدون الخروج على المعاش المبكر لعام 2024، حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يعانون من مشاكل صحية لا تؤهلهم على استكمال وظائفهم، وبالتالي لن يكون لهم دخل شهر ثابت يساعدهم على استكمال حياتهم، ولذلك قد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن وجود معاش مبكر حتى يتوفر لديهم دخل شهري ثابت من أجل مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

خطوات التقديم على المعاش المبكر 2024

حين ترغب في التقديم على المعاش المبكر لعام 2024، قد وضعت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بعض الخطوات البسيطة للتقديم، وهي:

قم أولًا بالذهاب إلى مكتب التأمينات الإجتماعية من أجل الإستعلام عن كافة الشروط الخاصة بالمعاش.

وفي حال قد وافقت على الشروط سيكون عليك تقديم طلب رسمي من أجل الحصول على المعاش، والذي يتضمن إرسال كافة المستندات المطلوبة للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

كما سيكون عليك أيضًا إدخال كافة بياناتك الشخصية.

في حال الموافقة على طلبك سوف يتم مراسلتك من أجل الحصول على المعاش.

شروط الحصول على المعاش المبكر 2024

يجب أن تستوفي بعض الشروط والمعايير التي قد وضعتها الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لعام 2024، من أجل أن تحصل على المعاش المبكر، وهذه الشروط هي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 50 عام.

حتى تحصل على المعاش المبكر يجب أن يكون عمرك أقل من عمر الخروج على المعاش.

على المتقدم أن يمتلك فترة تأمينية تصل إلى 240 شهر على 20 عام، وأن يكون المؤمن عليه يمتلك فترة تأمينية تصل إلى 300 شهر على 25 عام.

يجب أن يحصل المتقدم على موافقة صاحب العمل أولًا.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش المبكر 2024

عند التقديم على المعاش المبكر لعام 2024 يجب عليك مراعاة تقديم بعض المستندات الضرورية واللازمة والتي قد أوضحتها الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، وهي: