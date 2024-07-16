اعمليه أحسن من المطاعم.. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع بخطوات سهلة وسريعة.. مش هتبطلي تعمليه

يعتبر طاجن ورق العنب بالكوارع من أشهى وألذ الطواجن المصرية على الإطلاق حيث يعتبر من الوجبات الدسمة التي يفضلها الكثيرون ويحرصون على تناولها في المطاعم لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع بخطوات بسيطة لتحضيرها في المنزل بطعم مثالي زي المطاعم، ومن خلال المقال سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع بالتفصيل.

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

منذ بداية موسم ورق العنب ازداد البحث عن طرق جديدة ومتنوعة لتحضير محشي ورق العنب بمذاق لذيذ ويعتبر طاجن ورق العنب بالكوارع من ألذ الوصفات التي يمكنك تحضيرها وفيما يلي المكونات وطريقة التحضير:

رجل بقري مقطعة مكعبات مغسولة جيدًا.

بصل مكعبات.

ثوم مفروم.

كرفس مفروم.

جزر مكعبات.

حبهان.

ورق لورا.

مستكة.

ملح.

فلفل أسود.

عصير الليمون.

نصف كيلو ورق عنب مسلوق.

3 كوب أرز مغسول.

لتر عصير طماطم.

ثمرة بصل مقطع ناعم.

شبت وبقدونس وكزبرة مقطع ناعم

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

خضار شرائح.

طريقة التحضير