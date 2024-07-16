اعمليه أحسن من المطاعم.. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع بخطوات سهلة وسريعة.. مش هتبطلي تعمليه

يعتبر طاجن ورق العنب بالكوارع من أشهى وألذ الطواجن المصرية على الإطلاق حيث يعتبر من الوجبات الدسمة التي يفضلها الكثيرون ويحرصون على تناولها في المطاعم لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع بخطوات بسيطة لتحضيرها في المنزل بطعم مثالي زي المطاعم، ومن خلال المقال سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع بالتفصيل.
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
منذ بداية موسم ورق العنب ازداد البحث عن طرق جديدة ومتنوعة لتحضير محشي ورق العنب بمذاق لذيذ ويعتبر طاجن ورق العنب بالكوارع من ألذ الوصفات التي يمكنك تحضيرها وفيما يلي المكونات وطريقة التحضير:
- رجل بقري مقطعة مكعبات مغسولة جيدًا.
- بصل مكعبات.
- ثوم مفروم.
- كرفس مفروم.
- جزر مكعبات.
- حبهان.
- ورق لورا.
- مستكة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- عصير الليمون.
- نصف كيلو ورق عنب مسلوق.
- 3 كوب أرز مغسول.
- لتر عصير طماطم.
- ثمرة بصل مقطع ناعم.
- شبت وبقدونس وكزبرة مقطع ناعم
- ملح.
- فلفل أسود.
- زيت.
- خضار شرائح.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق به ماء مغلى نضع الكوارع مع البصل والجزر والحبهان والمستكة ونتركه على نار متوسطة.
- بعد الغليان نخفض النار ونضيف الملح والفلفل ونتركها حتى تنضج.
- نرفعها من النار ونتركها تبرد.
- نخلي الكوارع من العظم ثم تقطع مكعبات صغيرة.
- نحضر وعاء ونضع به الزيت ونتركه يسخن ثم نضع عصير الطماطم مع الملح والفلفل والكمون ونتركه يتسبك.
- نضيف الأرز المغسول والخضار المفروم ونقلب جيدًا.
- نبدأ في حشو كمية ورق العنب المتوفرة.
- نحضر طاجن ونضع في القاع الخضار الشرائح ونضع طبقة من ورق العنب وطبقة من الكوارع وهكذا.
- نغمر الطاجن بالمرق وعصير الليمون ونغطيه بالفويل وندخله فرن ساخن لمدة ساعة حتى ينضج.
- يقدم ساخن.