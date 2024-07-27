“وزارة الدفاع الوطني preinscription mdn dz“ كيفية التسجيل في الدرك الوطني 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة

يعتبر الجيش الوطني هو ركن من أهم الأركان لأي دولة لأن الجيش ببساطة مسؤول عن سيادة وأمن الدولة وإستقرارها وأيضًا يسمح لجميع الشباب التقديم للخدمة العسكرية ونيل شرف الدفاع عن الوطن وحمايته والتصدي لأي عدو وعملية التسجيل لا تتم بسرعة عشوائية بل يجب على المتقدم أن تتوفر به بعض الشروط للتأكد من قدرة الشباب للوقوف ضد أي عدو.

الدرك الوطني preinscription mdn dz

يستطيع جميع الشباب التسجيل في الجيش الوطني الجزائري من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

ومن ثم عمل حساب جديد.

وبعدها إدراج البريد الإلكتروني.

وإدخال كلمة السر.

وبعدها يتم الإنتقال للإستمارة الخاصة بالمرشح.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة حتى يتم ملء الإستمارة.

وبعدها لطباعة الإستمارة يجب أولًا حفظها على هيئة ملف pdf.

شروط التسجيل في الدرك الوطني preinscription mdn dz الجزائري

يجب على الشباب الجزائريين الذين يريدون التقديم في الدرك الوطني preinscription mdn الجزائري أن تتوفر بهم بعد الشروط وهذا لضمان أولوية الشباب للتقديم وهذه الشروط تتسلسل في: