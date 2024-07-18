بعد توقف التردد القديم لقناة توم وجيري أصبح التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وأيضا عرب سات الأكثر بحثا، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية والترفيهية التي تجذب الأطفال من جميع الأعمار حيث استطاعت قناة توم وجيري في جذب الكثير من المشاهدين إليها بسبب أنه تقوم بتقديم التسلية لهم خلال فترات الراحة والإجازات واحتلت المراتب الأولى بين القنوات التلفزيونية وذلك مع اقتراب الإجازات السنوية في فصل الصيف وفي هذا التقرير نقدم لكم أحدث تردد لقناة توم وجيري، وأيضا أهم البرامج التي تقدمها القناة، نقدم لكم أحدث تردد لقناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

ترددقناة توم وجيري علي القمرين نايل سات وعرب سات

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معامل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي عرب سات :

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أهم البرامج التي تقدمها قناة توم وجيري

تقدم القناة الأغاني والأناشيد للأطفال التي تعلمهم الأخلاق والقيم وأيضا تهدف للتسلية وتقدم القناة أيضا العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية والتي تساعد في تنمية المهارات وأيضا المسلسلات الكرتونية المحببة لهذه الفئة من الأعمار والتي تتيح لهم متابعة شخصياتهم الكرتونية المفضلة ومغامراتهم على مدار اليوم بالكامل وتقدم القناة كل هذا المحتوى بجودة عالية تجعل المشاهد يستمتع وهو يتابع القناة، والأهم أنها متاحة مجانا على على مدار الساعة.