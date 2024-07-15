” باستخدام هاتفك ” الإستعلام عن الطلاق من خلال وزارة العدل الكويتية 2024 خطوات تفعيل برنامج هويتي

قد حرصت الحكومة الكويتية في الفترة الأخيرة على توفير العديد من الخدمات الحكومية والغير حكومية بشكل إلكتروني من أجل مساعدة كافة المواطنين الكويتيين على الإستعلام والتسجيل في كافة الخدمات التي يريدونها من دون الحاجة إلى التواجد في أي مكاتب أو منشآت خارجية، ومن الخدمات التي حرصت الحكومة الكويتية على توفيرها لعام 2024، خدمة الإستعلام عن الطلاق بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العدل الكويتية.

طريقة الإستعلام عن الطلاق من خلال وزارة العدل الكويتية 2024

من أجل توفير وقت وجهد المواطنين الكويتيين، قد أعلنت الحكومة الكويتية عن توفر طريقة إلكترونية من أجل الإستعلام عن الطلاق في الكويت لعام 2024، وهي:

في البداية سيكون عليك تحميل برنامج هويتي من جوجل بلاي أو متجر التطبيقات الموجود على هاتفك.

قم بعدها بتحديد أيقونة الإستعلام عن الطلاق.

اختار قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم حدد خيار مستخدم جديد.

أضغط على أيقونة أفراد.

ثم أيقونة الموافقة بعد قراءة الشروط والأحكام بدقة.

اختار أيقونة بدء الخدمة الموجودة أمامك باللون الأزرق.

أدخل كافة البيانات المطلوبة أمامك.

قم بالضغط على أيقونة إرسال طلب الصداقة.

أضغط على أيقونة البحث واستعلام، وحينها سوف تظهر أمامك كافة قضايا الطلاق المرفوعة.

خطوات تفعيل برنامج هويتي

حين تقوم بتحميل برنامج هويتي، وترغب في تفعيله على هاتفك الشخصي، سيكون عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة والمعلن عنها سابقًا، وهي: