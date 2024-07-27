خطــوة بخطـــوة .. موقع التسجيلات الجامعية الأولية 2024 بالجزائر لحاملي البكالوريا عبر orientation-esi.dz

قامت وزارة التعليم والبحث العلمي الجزائرية بالإعلان عن إتاحة الموقع الخاص بالتسجيلات الجامعية لعام 2024 عبر منصة التوجيه الإلكترونية ومؤخرًا قامت بإطلاق ثلاث منصات رقمية حتى يسهل على الطلاب التسجيل في الجامعة وذلك يعد من جهودها لتوفير الجهد على الطلاب ورقمنة الخدمات.

مراحل التسجيلات الجامعية الجزائر

قامت وزارة التعليم بالإعلان عن التسجيل في الجامعة الذي بدأ الساعة الثانية ظهرًا من يوم الثلاثاء 23 يوليو عام 2024 حتى منتصف ليل 27 يوليو عام 2024 ومراحل التسجيل تتسلسل في:

المرحلة الأولى، من يوم 23 إلى 27 يوليو، تسجيل حساب جديد على المنصة الرقمية، إدراج الدرجات وجميع الشهادات الحاصل عليها، إختيار التخصص الذي يرغب فيه وفقًا لمتطلبات القبول لكل تخصص، يحفظ كل رغباته وطباعتها. المرحلة الثانية، من يوم 28 إلى 30 يوليو، يقوم الطالب بالتوجه إلى أقرب مركز إرشاد جامعي ومعه جميع الوثائق، وبعدها التحقق من البيانات الخاصة بالطالب وتأكيد هويته، على الطالب التأكد من إختياراته و التوقيع عليها. المرحلة الثالثة، من يوم 10 إلى يوم 15 أغسطس، يقوم الطالب الذي تم قبوله بالذهاب إلى الجامعة التي رشح لها ومعه جميع المستندات، سداد الرسوم الخاصة بالتسجيل وإنهاء جميع الإجراءات.

موقع التسجيلات الجامعية الأولية

أصبحت التسجيلات في الجامعة الجزائرية من خلال الإنترنت من يوم 23 إلى 27 يوليو وتسلسل الخطوات في: