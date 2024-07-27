التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق ورابط الهيئة العامة للحج والعمرة

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق ورابط الهيئة العامة للحج والعمرة
كيفية التقديم على قرعة الحج 2025 العراق

العديد من المواطنين في العراق يلعبون في معرفة خطوات التسجيل في قرعة الحج والعراق بعد ان اعلنت هيئة الحج والعمرة إنها تسجيل يكون الكترونيا بخطوات سريعة وسهلة توفر على المواطنين المزيد من الوقت، لذلك سوف نعرض لكم ما هي خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل.

التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

العديد من الأفراد يمكنهم التسجيل في قرعة الحج في العراق 2025 بعد فتح باب التقديم للمواطنين الراغبين في أداء الحج 2025 حيث ان التسجيل يكون من خلال رابط هيئة الحج والعمرة على النحو التالي:

  • اضغط على الموقع الرسميلهيئة الحج والعمرة ثم يضغط على أيقونة خدمات.
  • ويضغط على الخيارات المتوفرة امامك وقم بتعبئة استمارة التسجيل بشكل صحيح.
  • ثم اضغط على ارسال الطلب في النهاية.
  • منتظر الرد في غصون ايام حيث يتم دراسه الطلب ومراجعته جيدا من الجهات المختصة

شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

هيئة الحج والعمرة وضعت عدة شروط يجب أن تتوفر فيها الأفراد الذين يرغبون في التسجيل بقرعة الحج حيث تتمثل هذه الشروط على النحو التالي:

  • يجب أن يتمتع الحج بحسن السير والسلوك ويجب أن يكون عمر المتقدم من 25 عام الى 65 عام.
  • يجب أن يقدم شهادة صحية تثبت انه قادر بداليا على الحد وخالي من أي أمراض معدية.
  • يجب ان يكون عراقي الجنسية ويتواجد في العراق بشكل دائم.
  • ان تكون له المرة الاولى للحج.
  • يجب أن يلتزم بتسجيل الكترونيا ويملأ الى الاستمارة بالبيانات المطلوبة وتكون صحيحة ومعتمدة.
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amal khater

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