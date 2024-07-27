“هيئة التقاعد الوطنية mof.gov.iq“ تطلق تطبيق تقاعدي لحل الأعمال عبر الهاتف 2024 بالعراق

صرحت هيئة التقاعد الوطنية خلال إعلان قامت بتنزيله عن تطبيق التقاعد للمستفيدين و التطبيق يحتوي على خدمات تساهم في تسهيل عملية الإستعلام ومتاح تنزيله على كل أنواع الهواتف ولذلك يعتبر أمر جميل ورائع ومن خلال السطور التالية استغفر كيفية تنزيله بسهولة.

هيئة التقاعد الوطنية تطبيق تقاعدي

قامت هيئة التقاعد الوطنية بإعلان أنه قد تم إطلاق تطبيق جديد يمكن تحميله على هواتف الأندرويد والأيفون، وذلك لتوفير الإستخدام السهل في أي مكان ووقت وهذا التطبيق لكل الموظفين او المتقاعدين الذين يحتاجون إلى معرفة أخبار التقاعد و الاخبار التي تقوم بنشرها الوزارة أي أن هذا التطبيق يسهل من خلاله الوصول إلى كل الأخبار الهامة.

خطوات تحميل تطبيق تقاعدي 2024

يمكن التعرف على الطريقة الصحيحة لتحميل التطبيق بإتباع هذه الخطوات:

الولوج إلى متجر جوجل بلاي للأندرويد أو متجر بلاي ستور للآيفون.

الضغط على “تحميل التطبيق”.

الإنتظار حتى يكتمل تنزيل التطبيق.

الضغط على “فتح التطبيق”وتسجيل الدخول فيه.

خدمات تطبيق تقاعدي 2024

قامت الهيئة بعمل هذه الخطوة لتكون جزء من إستراتيجيتها للتحول إلى العمل الإلكتروني ،وهذا يعكس كل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطبيق المعايير الخاصة بالحكومة الإلكترونية وتحسين كل الخدمات التي تقدم للمواطنين وأيضًا قامت الهيئة الوطنية للتقاعد يوم الثلاثاء الماضي بإعلان أنها أطلقت تطبيق تقاعدي يقدم عدد كبير من الخدمات منها: