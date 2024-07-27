فتح التسجيل في سكنات عدل 2024 عبر رابط وكاله عدل الرسمي

سكنات عدد 3 من البرامج التي تقدمها الحكومة في الجزائر العدد كبير من المواطنين تحت إشراف وزارة السكن والعمران حيث انها تساعد الفئات في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة والجميع ينتظر التسجيل في سكنات عدل للحصول عليها، حيث انها تستهدف الفئات التي تحتاج الى المساعده لمراجعة لظروفهم الاقتصادية ومساعدتهم على الأعباء المعيشية ولكن يتم تسجيل طبقا لعدة شروط واحكام يجب أن تتوفر في المتقدمين وسوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية وعن كيفية التسجيل في سكنات عدل 2024.

التسجيل في سكنات عدل 2024 الجزائر

أعلنت وزارة السكن عن سكنات عدل واوضحت ان التسجيل الالكترونيه يكون من خلال روابط وكالة عدل الرسمي بخطوات سهله وبسيطه دون أن تحتاج للنزول من المنزل وتضيع وقتك في الذهاب الى مراكز الخدمه فإن التسجيل الالكترونيه سهل وسريع يكون من خلال الخطوات التالية:

اضغط على رابط منصة سكنات عدل الرسمي ثم ادخل البيانات الصحيحة اضغط على موافق بعد الاطلاع على الشروط والأحكام من داخل الموقع حدد الولاية التي تتبع لها داخل الجزائر.

ادخل البيانات المطلوبة من اهمها رقم الهاتف ورقم الضمان الاجتماعي.

ثم اضغط على تسجيل في النهاية.

شروط التسجيل في سكنات عدل 2024

يمكن التسجيل في سكنات عدل بعد أن تتوفر عدة شروط من أهمها ما يلي: