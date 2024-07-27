ثبتها الان احدث تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2024

قناة طيور الجنة احد القنوات الرائدة في مجال الأطفال والتي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي حيث ان القناة توفر تغطيه شامله لجميع البلاد العربيه بافضل جودة ممكنه حتى يستطيع المشاهد الاستمتاع بالبرامج والاغاني التي تقدمها والأفلام الكرتونية التي يستمتع بها الأطفال و يشاهدونها طوال اليوم بدون ملل فهي تراعي المرحلة العمرية للأطفال وتعرض كل ما هو مفضل لديهم فإنها الاطفال ياخذون وقت من المرح أمام قناه طيور الجنه ويمكنهم تعليم العديد من المهارات المختلفة، لذلك سوف نعرض لكم احدث تردد لقناة طيور الجنة على الاقمار الصناعيه العرب سات والنايل خلال الفقرات التالية.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنك أن تغذي طفلك بالقيم والأخلاق السليمة وتغرز به العديد من السلوكيات الصحيحة من خلال قناه طيور الجنه الذي تقدم تنمية المهارات الاجتماعية والسلوكية عند الأطفال بشكل غير مباشر من خلال الأغاني او البرامج الكرتونية المختلفة أو الشخصيات التي يتعلق بها الطفل ويقلدها فإن القناة تعرض البرامج والأفلام الكرتونية التي تتوافق مع العادات العربية والدين الإسلامي، لذلك يمكن أن نتعرف على تردد قناه طيور الجنه على القمر الصناعي النايل سات على النحو التالي

تردد القناة 11315.

معامل تصحيح الخطا ¾.

استقطاب القناة عمودي.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

قناة طيور الجنة مجانية لا تحتاج الى دفع اي رسوم ويمكن أن تستمتع ببرامج واغاني طيور الجنة بجودة عالية على العرب سات من خلال التردد التالي: