 نتيجتك برابط مباشر.. الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024

قامت وزارة التربيه والتعليم في اليمن بالإعلان عن أن نتائج الثانوية العامة صنعاء 2024، سوف تكون متاحة في القريب العاجل لكن دون تحديد اليوم الذي سوف تقوم الوزارة باعلان النتائج خلاله، مؤكدة أن الجهات المختصة داخل الوزارة تقوم بعملية التصحيح بكل دقة وحيادية، كما قامت الوزارة بتوضيح أن حال إنتهاء الجهات المختصة من عملية تصحيح الأوراق الخاصة بجميع الطلبة والطالبات سوف تقوم الوزارة برفع النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة إلكترونيا دون الذهاب إلى المدرسة الخاصة بالطالب.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024

حتى يتمكن الطلبه والطالبات في اليمن من معرفة نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024، قامت وزارة التربية والتعليم في البلاد بالإعلان عن إمكانية معرفة النتائج عبر الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للاختبارات وتلك الخطوات هي:

أولا: زيارة الصفحة الرسمية للإدارة العامة للاختبارات.

ثانيا: الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة نتائج.

ثالثا: لابد من اختيار الشعبة الخاصة بالطالب سواء أدبي أو علمي.

رابعا: يقوم الطالب بملء الخانات الفارغة بالبيانات الخاصة به والتأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: لابد من كتابة رقم PSN المكتوب على بطاقة رقم الجلوس.

سادسا: الضغط على أيقونة استعلام.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

اتاحت وزارة التربية اليمنية الموقع الرسمي الخاص بالوزارة حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الخاصة بهم، وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات وتلك الخطوات هي: