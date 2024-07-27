مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني موعد الحلقات الأولى على الفجر الجزائرية

مسلسل محمد الفاتح يعد من المسلسلات التركية التي تتناول قصة حياة السلطان محمد الفاتح فهو ملحمة تاريخية استطاع المخرج أن يجسدها بشكل درامي وحقق نجاح كبير من بداية عرض الحلقات الأولى في الموسم الاول واصبح من المسلسلات الأشهر التي يتابعها الملايين من المشاهدين لمتابعة الأحداث المثيرة من حياة السلطان محمد الفاتح والمعارك التي خاضها، لذلك سوف نعرض لكم موعد عرض الحلقات الاولى من مسلسل محمد الفاتح وما هي القنوات الناقله له خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

العديد من الجماهير المنتظرة الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح، حيث ان المسلسل يعرض عدد كبير من الأحداث الشيقة التي استطاعت أن تجذب المشاهدين اليها ومن المتوقع ان يتم عرض الحلقات الأولى من المسلسل الموسم الثاني في شهر سبتمبر القادم بعد ان انتهوا من عمليات التصوير والمشاهد المختلفة والتي تم تصويرها في تركيا وعدد من البلاد الاخرى، فان هي المسلسل سوف يعرض كامل على قنوات فضائية عربية حتى يستطيع جميع المشاهدين الاستمتاع به.

قناة الفجر الجزائرية مسلسل محمد الفاتح

يستطيع عشاق مسلسل السلطان محمد الفاتح مشاهدة الجزء الثاني على قناة الفجر الجزائرية التي تعرض المسلسل كامل عبر شاشتها بجودة عالية يمكن ان تشاهدها على القمر الصناعى النايل سات من خلال التردد 12647 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 3/4،حيث انها تعد من القنوات الأشهر التي تعرض المسلسل حصريا عبر شاشتها بشكل أسبوعي في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات.