مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني موعد الحلقات الأولى على الفجر الجزائرية

amal khater تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني موعد الحلقات الأولى على الفجر الجزائرية

مسلسل محمد الفاتح يعد من المسلسلات التركية التي تتناول قصة حياة السلطان محمد الفاتح فهو ملحمة تاريخية استطاع المخرج أن يجسدها بشكل درامي وحقق نجاح كبير من بداية عرض الحلقات الأولى في الموسم الاول واصبح من المسلسلات الأشهر التي يتابعها الملايين من المشاهدين لمتابعة الأحداث المثيرة من حياة السلطان محمد الفاتح والمعارك التي خاضها، لذلك سوف نعرض لكم موعد عرض الحلقات الاولى من مسلسل محمد الفاتح وما هي القنوات الناقله له خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

العديد من الجماهير المنتظرة الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح، حيث ان المسلسل يعرض عدد كبير من الأحداث الشيقة التي استطاعت أن تجذب المشاهدين اليها ومن المتوقع ان يتم عرض الحلقات الأولى من المسلسل الموسم الثاني في شهر سبتمبر القادم بعد ان انتهوا من عمليات التصوير والمشاهد المختلفة والتي تم تصويرها في تركيا وعدد من البلاد الاخرى، فان هي المسلسل سوف يعرض كامل على قنوات فضائية عربية حتى يستطيع جميع المشاهدين الاستمتاع به.

قناة الفجر الجزائرية مسلسل محمد الفاتح

يستطيع عشاق مسلسل السلطان محمد الفاتح مشاهدة الجزء الثاني على قناة الفجر الجزائرية التي تعرض المسلسل كامل عبر شاشتها بجودة عالية يمكن ان تشاهدها على القمر الصناعى النايل سات من خلال التردد 12647 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 3/4،حيث انها تعد من القنوات الأشهر التي تعرض المسلسل حصريا عبر شاشتها بشكل أسبوعي في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات.

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amal khater

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مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني موعد الحلقات الأولى على الفجر الجزائرية