طريقة عمل فطيرة الطاسة السريعة في 10 دقائق فقط بدون فرن لفطار وعشا سريع

تحتار دائما الأمهات في الأكلات التي تقدمها لعائلتها في وجبة الإفطار والعشاء، فالجميع يشعرون بالملل المتكرر من الأكلات المعتاد تقديمها، وتعتبر فطائر الطاسة من إحدى الأطباق الشهية واللذيذة جداً والجميع يحبها بشكل رائع للغاية، وتعتبر خيار مثالي لتناول وجبة خفيفة في الإفطار أو العشاء، وهي تختلف بشكل كبير عن الوصفات التقليدية سواء في الطعم أو في طريقة التحضير، وسوف نستعرض عليكم اليوم طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة في 10 دقائق بدون فرن.

طريقة عمل فطائر الطاسة بدون فرن

مكونات فطيرة الطاسة:

2 كوب دقيق.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب لبن.

ربع كوب ماء.

2 ملعقة زيت نباتي.

كوب جبنة موتزاريلا أو شيدر للحشو.

خطوات عمل فطائر الطاسة

نحضر وعاء كبير ونخلط فيه الدقيق مع الخميرة والسكر والملح ونقلبهما.

نضيف الماء واللبن معا ونبدأ في العجن حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة.

نضيف الزيت ونستمر في العجن لمدة خمسة دقائق أخرى.

نقوم بتغطية العجينة بفوطة نظيفة وتترك في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة ساعة.

بعد أن ترتاح العجينة تقسم لكورتان وتترك مرة أخرى لترتاح.

نبدأ بفرد الكورة الأولى بالدقيق، ثم نضع فيها حشو الجبن المختلفة، ونضع عليها الكورة الأخرى بعد فردها لتغطي الحشو ونغلق الفطيرة جيداً.

نجهز طاسة وتدهن بالقليل من الزيت وترفع على نار هادئة لتسخن، ثم نضع فيها الفطيرة وتترك لتنضج وتقلب على الجانب الأخرى لتتحمر.

تقدم الفطيرة وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.

ملحوظة: يمكن حشو الفطيرة باللحم المفروم أو الدجاج أو الخضروات المختلفة.