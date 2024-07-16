النتيجة هتبان من أول إستخدام.. ماسك لتفتيح ونضارة البشرة باستخدام القهوة

تعد القهوة من أهم النباتات وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم، وهي لا تستخدم كمشروب فقط ولكن لها العديد من الطرق الأخرى للاستخدام مثل ماسكات البشرة، ذلك لأنها تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الاكسده والتي تساعد في حل جميع مشاكل البشرة، كما أنها تعد مكون طبيعي لا تسبب أي أضرار أو حساسية، كما تعد من إحدى الطرق الإقتصادية التي تساعد في حل مشاكل البشرة، وهي مناسبة لجميع أنواع البشره، بالإضافه إلى انه نتائجها فورية ولكن بشرط الإهتمام والمواظبة عليها، ولا ينصح باستخدامها يوميا كمسك كي لا تؤذي حاجز البشرة.

طريقة استخدام ماسك القهوة

الحصول على افضل نتيجه من ماسك القهوة يجب استخدامها بطريقة صحيحة ويفضل استخدامها مرتين أسبوعيا بطريقه منتظمه كروتين أسبوعي ما تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق للحصول على بشرة أفتح درجتين هذه الطريقه المناسبه لجميع انواع البشره:

قومي بوضع مقدار ملعقتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من العسل.

قومي بخلطهم جيدا حتى تكون علينا ملساء.

بعد ذلك قومي بفرده على وجه مغسول ومجفف.

واتركيه حتى ينشف لمدة من 15 الى 20 دقيقة.

بعد ذلك قومي بفركه على البشرة جيدا.

قومي بغسل وجهك بماء فاتر وتنشيفها باستخدام المناديل.

استخدمي المرطب المناسب للبشره.

فوائد ماسك القهوة

هذا الماسك يحتوي على نتائج مبهرة في علاج تصبغات وتفتيح البشرة حيث أنه يحتوي على مكونات طبيعيه ومتوفره في أى مكان كما أنه يترك البشرة رطبة لاحتوائه على العسل ولكن هناك العديد من الفوائد الاخرى مثل