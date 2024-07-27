وصل كام النهاردة؟ سعر الدولار في البنوك اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو 2024 داخل البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن العملة الخضراء وصلت في البنك الأهلي لنحو 48.29 جنيه شراء و48.39 جنيه للبيع، بالإضافة إلى أن قيمة الانخفاض ذاته وصل إلى 8 قروش مع أخر تعاملات أول أمس، وفي ذلك سنوضح لكم أخر تحديث لأسعار الدولار اليوم، بحيث يتعرف عليه الجميع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وفقًا لأخر تحديث لسعر الدولار في البنوك العاملة داخل الدولة، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي ليُسجل 48.29 جنيه شراء و48.42 جنيه بيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار داخل بنك مصر سجل 48.29 جنيه شراء و48.39 جنيه للبيع.

بالإضافة إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

تحديث أسعار الدولار اليوم

وعن باقي البنوك التي حددت سعر الدولار في بداية تعاملاتها اليوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو 2024، فجاءت كالأتي:-

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليُسجل 48.29 جنيه شراء و48.39 جنيه بيع.

هذا وأن الدولار في القاهرة وصل إلى نحو 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه بيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار داخل بنك قناة السويس سجل قرابة الـ 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

بيان البنك المركزي المصري

ووفقًا لأخر بيانات البنك المركزي المصري، فإنه أظهرت عن حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية نحو 35 مليار دولار مع نهاية شهر أبريل الماضي 2024، بالإضافة إلى تحقيق قياسي بلغ قيمته 226% في شهر مارس 2024.