 استعلم عن نتيجتك.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول عموم محافظات العراق

تزايدت مؤخرا عملية البحث حول نتائج السادس الإعدادي الدور الاول 2024 في العراق، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل من قبل الطلبة والطالبات وأولياء امورهم الذين يتابعون بكثير من القلق والتوتر الإعلان المنتظر من قبل وزارة التربية العراقية والخاصة بنتائج السادس الإعدادي، وقامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن أن النتائج سوف تكون متاحة عبر موقع نتائجنا الإلكتروني من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، مؤكده أن في حالة الإنتهاء من عملية تصحيح الإمتحانات سوف تقوم الوزارة برفع النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني مباشرة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 في العراق

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن إمكانية الطلاب وأولياء أمورهم من معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2024 من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وعن طريق إتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانيا: يقوم الطالب بإدخال إسمه وكلمة السر حتى يتمكن من تسجيل الدخول.

ثالثا: اختيار نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية المتاحة.

رابعا: يقوم الطالب باختيار نتيجة الصف السادس الاعدادي.

خامسا: كتابة إسم الطالب بالإضافة إلى رقم الجلوس في الأماكن المخصصة.

سادسا: الضغط على الايقونة الخاصة بعرض النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إمكانية طلاب السادس الإعدادي من معرفة النتائج الخاصه بهم عبر موقع نتائجنا الإلكتروني وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: الولوج إلى الصفحة الرسمية الخاصة منصة نتائجنا الالكترونية.

ثانيا: إختيار نتائج امتحانات الصف السادس الاعدادي.

ثالثا: اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

رابعا: لابد من اختيار المدرسة التابع لها الطالب.

خامسا: البحث عن الرقم التسلسلي.

سادسا: يمكن للطالب الآن معرفة النتائج الخاصه به.

كما يمكن للطالب الدخول على موقع نتيجة نت وإتباع الخطوات اللازمة حتى يتمكن من معرفة النتيجة.