وشك هينور وهتبقي قمر 14.. ماسك تفتيح للبشرة باستخدام لبان الذكر والعسل 

يعتبر ماسك لبان الدكر والعسل من أهم المنتجات الطبيعية التي تحتوي على الكولاجين الطبيعي والعديد من العناصر الأخرى التي لها دور فعال في علاج البشرة، كما أنه مفيد لجميع أنواع البشرة ولا يسبب اي ضرر او حساسية، حيث أنه يحتوي لبان الذكر على الكولاجين وهو من أهم العناصر التي تعمل على تفتيح البشرة واعادة حيويتها ونضارتها والتخلص من التصبغات، وكذلك العسل فهو يعمل على ترطيب البشرة بشكل عميق، وبعد استخدام ذلك الماسك بشكل يومي في الروتين الخاص بك سوف تحصلين على بشرة صافية خالية من الشوائب والتصبغات وكذلك نعومة وترطيب عميق.

فوائد ماسك لبان الذكر والعسل

بالإضافه إلى انه يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الشوائب فهناك أيضا العديد من الفوائد الاخري كالتالي:

يعمل على تخفيف التورمات الناتجة عن اللدغات.

أيضا يستخدم كمضاد للبكتيريا،

يساعد في التئام جروح البشرة.

يساعد في توحيد لون البشرة والتخلص من الاسمرار حوالين منطقة الفم.

يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج الاكياس الدهنية.

يستخدم في تفتيح الأماكن الحساسة بالجسم وليس البشرة فقط.

لا يسبب اي حساسية او اي اعراض جانبية.

طريقة استخدام لبان الذكر والعسل

للحصول على نتيجة من الماسك فيجب استخدامه بانتظام، وكذلك بطريقة صحيحة وهذه افضل طرق لاستخدامه