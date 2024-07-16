الإستعلام عن زيادة منفعة الطفولة وكبار السن بسلطنة عمان 2024

تقدم سلطنة عمان منفعة الطفولة وكبار السن للمواطنين الذين لا يعملون ولا يكون لهم دخل ثابت في المملكة، ويتم تقديم هذه المنفعة من أجل الإهتمام بالكبار والصغار في السلطنة، وتعتبر هذه المنفعة من أهم المبادرات المالية التي تقدمها الحكومة من أجل مساعدة المواطنين الذين يكونون غير قادرين على ممارسة أي أعمال مثل الأطفال أو كبار السن، ويمكن الإستعلام عن تطبيق زيادة على هذه المنفعة إلكترونيا من أجل التسهيل على جميع المستفيدين من المنفعة.

الإستعلام عن زيادة منفعة الطفولة وكبار السن

انتشرت الكثير من الأخبار مؤخرا أن الحكومة العمانية سوف تقوم بزيادة منفعة الطفولة وكبار السن وذلك بنسبة تصل إلى 35%، ولكن كشفت الوزارة حقيقة هذه الأخبار أنها ليس لها أي أساس من الصحة، وأكدت الحكومة أنه في حالة تطبيق أي زيادة على هذه المنفعة سوف تقوم الجهات المختصة بالإعلان رسميا من خلال الصفحات التابعة لوزارة المالية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

التسجيل في منفعة الطفولة وكبار السن

تعتبر المنفعة التي يحصل عليها الأطفال وكبار السن أحد أوجه الاهتمام التي تقدمها الحكومة العمانية لعدد كبير من فئات المجتمع العماني، ويتم التسجيل من أجل الاستفادة من هذه المنفعة كالآتي: