“عملاق الفلاجشيب”.. سعر ومواصفات هاتف xioami 13 pro واهم مميزاته من شركة شاومي

قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتفها الجديد xiaomi 13 pro ، حيث تعتبر شاومي واحدة من الشركات الرائدة في إصدارها لمثل هذه الهواتف، حيث أنها تهدف إلي تتيح لعملائها تجربة استخدام ممتعة أمثل هذا النوع من الهواتف، حيث جاء بمميزات متطورة، وبطارية كبيرة بيعة 4820 امبير، وشاحن قوي، وسوف نقوم بعرض التفاصيل.

مواصفات هاتف Xiaomi 13 pro

يأتي هاتف Xiaomi 13 pro بمواصفات متطورة، حيث يمكن التصوير بدقة عالية، ومشاهدة فيديوهات بأعلى جودة، مما يجعل الاختيار الأمثل بين هذه الفئة من الهواتف، ومن ضمن هذه المواصفات ما يلي:

يدعم الهاتف وجود شريحتين من نوع nano sim.

كما يأتي بأبعاد 162.9×74.6×8.38.

يزن الهاتف حوالي 229 جرام.

يدعم وجود شبكات الجيل الثاني، والثالث والرابع وأيضا الحيل الخامس.

الشاشة تأتي من نوع LTPO OLED.

مساحة الشاشة 6.73 بوصة.

دقة الشاشة 1440×3200.

يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء لمدة نصف ساعة لمسافة متر ونصف.

البلوتوث يأتي بإصدار 3.5.

بالإضافة إلى أن الهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكم بتكنولوجيا 4 نانو.

يدعم خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه.

ذاكرة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت، وذاكرة صلبة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت، وذاكرة صلبة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت، وذاكرة صلبة 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت.

لا يدعم تركيب كارت ميموري.

الكاميرا الامامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية وتأتي بارزة عن ظهر الهاتف الاولى 50.3 ميجا بيكسل بمقياس واحد بوصة، والثانية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل وهي كاميرا خاصة بالتصوير، والثالثة تأتي أيضا بدقة 50 ميجا بيكسل.

يدعم تصوير الفيديو بدقة 8k.

السماعات تأتي بصوت استريو.

نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13.

كما أن البطارية تأتي بسعة 4820مللي امبير.

ويأتي بشاحن قوي بقوة 50 واط.

يأتي باللون الابيض والاسود.

يدعم وجود ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء.

سعر الهاتف

تختلف القيمة السعرية لهاتف Xiaomi 13 pro باختلاف الدولة والنسخة ويأتي كالأتي: