خلال أيام.. نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت وموقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2024 التي لن يتوقف البحث عنها لحظة واحدة منذ انتهاء الامتحانات، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة أن وزارة التربية والتعليم قامت بالكشف رسمياً عن موعد اعتماد النتائج، مما كشفت بعض المصادر أن المؤشرات الأولية تفيد بأن نسب نجاح الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري تكون مرتفعة عن العام الماضي، وهذا يعتبر نتيجة لما شهدته فترة الامتحانات من استقرار وانتظام، كما استطاعت وزارة التربية والتعليم تمنع حدوث أي تلاعب أو غش داخل اللجان المدرسية، وكانت تكشف عن حالات الغش بشكل دقيقة للغاية، وبعد حرمان عدة طلاب من الامتحانات بدأ بعض الطلاب في الانتباه وعدم استخدام أي وسيلة غش حرصاً على مستقبلهم، خلال الفقرات التالية نوضح لكم الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 تابعوا معنا.

نتيجة الثانوية العامة 2024

خلال الساعات الماضية كشفت وزارة التربية والتعليم الفني بأن عملية التصحيح ورصد الدرجات داخل لجان الكنترول على مستوى الجمهورية على وشك الأنتهاء، وهذا ما جعل وزارة التربية والتعليم تحدد بشكل رسمي أن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العام للعام الدراسي 2023-2024 تكون بعد الغد الاثنين الموافق 29 من يوليو الجاري 2024، وسوف يتم تجهيز مؤتمر صحفي لاعتماد النتائج على الهواء مباشرةً في ظل حضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف وفي حضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفريق كبير من قطاع التعليم، على أن يتم البث عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، مما ترفع النتائج بشكل إلكتروني للاستعلام عنها بسهولة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

يتم اعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة وتتم عملية الاستعلام عبر الانترنت بالخطوات التالية