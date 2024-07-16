وزارة المالية العراقية توضح.. سلم زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن سلم رواتب المتقاعدين وذلك بعد تطبيق زيادة جديدة على هذه الرواتب وتبلغ قيمة الزيادة مائة دينار، وقد قررت الحكومة العراقية تطبيق هذه الزيادة من أجل تحسين المستوى الاجتماعي للمواطن العراقي، حيث تعتبر هذه الرواتب التي يحصل عليها المتقاعدين في العراق من أهم مصادر الدخل التي يتم الاعتماد عليها في تدبير والحصول على جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة، ويستطيع المتقاعد معرفة قيمة راتبه الجديدة من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني.

سلم زيادة رواتب المتقاعدين

قررت الحكومة في العراق تطبيق زيادة بقيمة مائة دينار على الرواتب التي يحصل عليها المتقاعدين، وبناءا على هذه الزيادة تم تغيير سلم رواتب المتقاعدين وأصبح كالآتي:

أصبح الحد الأدنى للرواتب 500 دينار بدلا من 400 دينار.

من يحصل على راتب 500 دينار بعد الزيادة يصبح بعد الزيادة 600 دينار.

من يحصل على راتب 600 دينار يصبح بعد الزيادة 700 دينار.

من يحصل على راتب 700 دينار يصبح بعد الزيادة 800 دينار.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

طرحت وزارة المالية العراقية خدمة تساعد المتقاعدين في الاستعلام عن رواتبهم إلكترونيا، وذلك ضمن الخدمات التي يتم تقديمها من الموقع الرسمي التابع إلى وزارة المالية في العراق، والخطوات التي يتم بها إجراء عملية الاستعلام هي: