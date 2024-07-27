دعم حساب المواطن وأهلية استحقاق الدفعة 81… تعرف على قيمة الدعم

يعد برنامج دعم حساب المواطن من أبرز أشكال الدعم المالي التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، بهدف مساعدة الأسر محدودة الدخل على تلبية احتياجاتهم اليومية والعيش بكرامة، منذ إطلاقه في عام 2017، أسهم البرنامج بشكل كبير في تقديم العون للعديد من الأسر المحتاجة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 81

ينتظر المواطنون المستفيدون من برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة 81 لشهر أغسطس 2024. يصرف الدعم عادة في موعد ثابت كل شهر ميلادي، إلا أن يوم الصرف في شهر أغسطس يوافق يوم السبت 10/8، وهو يوم عطلة رسمية في المملكة لذا، تم تأجيل الصرف إلى يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024.

الاستعلام عن استحقاق أهلية حساب المواطن

لمعرفة استحقاق أهلية حساب المواطن للدفعة 81، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع برنامج حساب المواطن. إدخال رقم الهوية. إدخال كلمة المرور. كتابة رمز التحقق المرئي. الضغط على “دخول”.

كما يمكن تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني.

قيمة دعم حساب المواطن الدفعة 81

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة الدعم المخصص للدفعة 81 بعد استفسارات متعددة من المستفيدين حول مقدار الدعم، خاصة مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الأهلية، تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للمستفيد وأفراد الأسرة.

يمكن للمستحقين معرفة قيمة الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية باتباع الخطوات التالية: