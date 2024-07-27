خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية والإدارة العامة للاختبارات

ينتظر طلبة وطالبات الصف التاسع في اليمن بفارغ الصبر الإعلان عن نتائجهم النهائية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن قرب صدور النتائج، مؤكدة أن عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تسير بدقة لضمان العدالة وعدم تعرض أي طالب للظلم.

استخراج نتائج الصف التاسع في اليمن 2024 عبر موقع yemenexam

بعد انتهاء امتحانات الصف التاسع في اليمن في 18 مايو الماضي، مر أكثر من 60 يوما دون إعلان النتائج، مما أثار قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا التأخير يعود إلى حرصها على الدقة في عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

للاستعلام عن نتائج الصف التاسع، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية:

زيارة الموقع الرسمي للوزارة: موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية إنشاء حساب: إذا لم يكن للطالب حساب مسبق، يجب عليه إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول. الدخول إلى صفحة النتائج: بعد تسجيل الدخول، يقوم الطالب بالنقر على أيقونة النتائج. اختيار العام الدراسي: يجب على الطالب تحديد العام الدراسي الحالي. إدخال رقم الجلوس: يتم إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص. البحث عن النتيجة: بالنقر على زر “بحث”، ستظهر النتيجة على الشاشة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات باتباع الخطوات التالية: