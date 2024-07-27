تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024.. القناة الأولى في عرض البطولات الرياضية المصرية

تعد قناة أون تايم سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر، حيث تتميز بعرض مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، تكتسب القناة شهرة واسعة بين عشاق الرياضة بفضل نقلها الحصري لمباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2024، إلى جانب تغطيتها الشاملة لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على النايل سات

إذا كنت ترغب في متابعة جميع البطولات الرياضية المثيرة التي تقدمها قناة أون تايم سبورت، فإليك الترددات الجديدة للقناة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد (أون تايم سبورت 1 و2): 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات

التردد: 12303

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

الجودة: HD

أبرز البطولات المعروضة على قناة أون تايم سبورت

تقوم قناة أون تايم سبورت بعرض مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية، بما في ذلك:

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2024

كأس مصر والسوبر المصري

مباريات المنتخب المصري الودية

مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية (الأدوار التمهيدية)

بطولات كرة اليد، كرة السلة، وكرة الطائرة المصرية

أشهر المذيعين الرياضيين على قناة أون تايم سبورت

تضم قناة أون تايم سبورت مجموعة من أبرز المذيعين والمحللين الرياضيين في مصر، منهم:

الكابتن أحمد شوبير

الكابتن سيف زاهر

إبراهيم فايق

الكابتن مدحت شلبي

الكابتن تامر صقر

كريم حسن شحاتة

الإعلامية شيما صابر

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

لضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: