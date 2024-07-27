تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024.. القناة الأولى في عرض البطولات الرياضية المصرية

تعد قناة أون تايم سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر، حيث تتميز بعرض مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، تكتسب القناة شهرة واسعة بين عشاق الرياضة بفضل نقلها الحصري لمباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2024، إلى جانب تغطيتها الشاملة لمباريات الدوري المصري الممتاز.
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على النايل سات
إذا كنت ترغب في متابعة جميع البطولات الرياضية المثيرة التي تقدمها قناة أون تايم سبورت، فإليك الترددات الجديدة للقناة:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد (أون تايم سبورت 1 و2): 10853
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات
- التردد: 12303
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي (H)
- الجودة: HD
أبرز البطولات المعروضة على قناة أون تايم سبورت
تقوم قناة أون تايم سبورت بعرض مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية، بما في ذلك:
- الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2024
- كأس مصر والسوبر المصري
- مباريات المنتخب المصري الودية
- مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية (الأدوار التمهيدية)
- بطولات كرة اليد، كرة السلة، وكرة الطائرة المصرية
أشهر المذيعين الرياضيين على قناة أون تايم سبورت
تضم قناة أون تايم سبورت مجموعة من أبرز المذيعين والمحللين الرياضيين في مصر، منهم:
- الكابتن أحمد شوبير
- الكابتن سيف زاهر
- إبراهيم فايق
- الكابتن مدحت شلبي
- الكابتن تامر صقر
- كريم حسن شحاتة
- الإعلامية شيما صابر
خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
لضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اختر إضافة قناة جديدة.
- اختر التثبيت اليدوي.
- أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه.
- اضغط على زر البحث.
- انتظر حتى يتم استقبال القناة على جهاز الرسيفر.