الدخلية توضح.. شروط الحصول على رخصة القيادة البيومترية بالجزائر 2024

كشفت وزارة الداخلية في الجزائر عن شروط الحصول على رخصة القيادة البيومترية، ويعتبر إصدار هذه الرخصة ضمن العمليات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية من أجل تطوير كافة الخدمات الإدارية التي يتم تقديمها لكافة المواطنين حيث أصبح هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة أون لاين من خلال شبكة الإنترنت، كما كشفت الوزارة أيضا عن الخطوات الإلكترونية التي يتم من خلالها التقديم من أجل استخراج هذه الرخصة.

شروط الحصول على رخصة القيادة البيومترية

تعتبر رخصة القيادة البيومترية من أهم أنواع رخص القيادة التي تصدرها وزارة الداخلية الجزائرية، وقد قامت الوزارة بتوضيح جميع الشروط الهامة والضرورية اللازمة من أجل قبول طلب استخراج الرخصة البيومترية، وقد تتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

حامل الرخصة البيومترية يكون من أصحاب جنسية الجزائر.

يتم منح الرخصة لأصحاب مؤهل الثانوية العامة بحد أدنى.

يتمتع صاحب الطلب باللياقة البدنية والسلامة الصحية ليكون قادر على قيادة السيارة.

يجب أن يكون الشخص أكبر من 18 عام.

امتلاك جواز سفر بيومتري.

تسجيل رقم هاتف من أجل استقبال رسالة نصية تحتوي على موعد ومكان استلام الرخصة.

دفع كافة الرسوم المحددة من أجل استخراج الرخصة.

خطوات استخراج الرخصة البيومترية

أصبح استخراج الرخصة البيومترية يتم من خلال تقديم الطلب إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي التابع إلى وزارة الداخلية، ويوجد بعض الخطوات التي يجب القيام بها وهي: