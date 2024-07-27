“هُنا رابط سريع”.. موريباك نتائج كونكور 2024 في موريتانيا 2024 وزارة التهذيب الوطنـي Mauribac باسمك

يمكن لأولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج كونكور موريتانيا لعام 2024 من خلال موقع موريباك، حيث إن عمليات البحث عن موعد ظهور النتائج قد ازدادت خلال هذه الفترة، حيث يمكنهم بكل بساطة من خلال دخول موقع mauribac الحصول على النتيجة عند كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بكل سهولة ويسر، وهذا ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال عن كيفية الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة تابعوا معنا.

نتائج كونكور في موريتانيا عبر موقع mauribac

تم التأكيد من قبل مصادر موثوقة داخل وزارة التربية الوطنية بموريتانيا أن اللجان الخاصة بعمليات تصحيح أوراق الامتحانات قد انتهت من تصحيح كافة أوراق امتحانات جميع المواد الدراسية في إطار مراكز الامتحانات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج تلك المسابقة خلال الأيام المقبلة، حيث قامت وزارة التربية الوطنية بتقديم خدمة الحصول على نتائج كونكور من خلال المنصات الإلكترونية التابعة الوزارة، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع موريباك الرسمي، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب معرفة النتائج من خلال تلك القنوات الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجة كونكور موريتانيا لعام 2024 عبر الموقع الرسمي لموريباك، وهو الموقع التابع لوزارة التربية الوطنية بموريتانيا، حيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته من خلال اتباع الخطوات الآتية: