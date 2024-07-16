ولادك هيطلبوها كل يوم.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

طريقة عمل بيتزا الطاسة من أهم وأبرز الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأمهات في الأوقات الأخيرة عبر محركات البحث، حيث تعد البيتزا من أفضل الأكلات المميزة في قلوب الكثير من الناس، وتعتبر من أشهر الأطعمة المحببة في العالم وتعد من أسهل وأبسط الطرق التي يمكنك إحضارها بسهولة في الطاسة، فهي تجعلك تتمتع بطعم شهي ورائع بدون استخدام الفرن، كل ما عليك متابعة قراءة مقالنا لتتعرف على المكونات المطلوب إحضارها وطريقة تحضيرها، فتابعوا معنا.

طريقة عمل بيتزا الطاسة

الآن يمكن إلى كل أم بكل سهولة القيام بتحضير بيتزا الطاسة عن طريق إحضار مجموعة من المكونات البسيطة المتوفرة في كل منزل، وعن طريق اتباع مجموعة من الخطوات وهي جاءت على النحو التالي:

مكونات بيتزا الطاسة

كوب من الدقيق.

نصف كوب ماء دافىء.

ملعقة صغيرة خميرة خبز.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة زيت زيتون.

صلصة بيتزا.

جبن مبشورة.

مكونات إضافية حسب رغبتك ومنها البصل والفلفل أو الفلفل الحار أو المشروم.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة