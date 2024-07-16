ولادك هيطلبوها كل يوم.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

طريقة عمل بيتزا الطاسة من أهم وأبرز الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأمهات في الأوقات الأخيرة عبر محركات البحث، حيث تعد البيتزا من أفضل الأكلات المميزة في قلوب الكثير من الناس، وتعتبر من أشهر الأطعمة المحببة في العالم وتعد من أسهل وأبسط الطرق التي يمكنك إحضارها بسهولة في الطاسة، فهي تجعلك تتمتع بطعم شهي ورائع بدون استخدام الفرن، كل ما عليك متابعة قراءة مقالنا لتتعرف على المكونات المطلوب إحضارها وطريقة تحضيرها، فتابعوا معنا.
طريقة عمل بيتزا الطاسة
الآن يمكن إلى كل أم بكل سهولة القيام بتحضير بيتزا الطاسة عن طريق إحضار مجموعة من المكونات البسيطة المتوفرة في كل منزل، وعن طريق اتباع مجموعة من الخطوات وهي جاءت على النحو التالي:
مكونات بيتزا الطاسة
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب ماء دافىء.
- ملعقة صغيرة خميرة خبز.
- ملعقة صغيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتان كبيرة زيت زيتون.
- صلصة بيتزا.
- جبن مبشورة.
- مكونات إضافية حسب رغبتك ومنها البصل والفلفل أو الفلفل الحار أو المشروم.
طريقة تحضير بيتزا الطاسة
- قومي بوضع الخميرة والسكر في الماء الدافئ حتى يبدأ في التفاعل، واتركيه لمدة عشر دقائق.
- في إناء آخر عليك وضع الدقيق والملح بالإضافة إلى خميرة الخبز التي تفاعلت.
- ثم ضعي عليهم زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدا لتصبح العجينة متماسكة.
- قومي بتسخين الطاسة على النار وضعي عليها القليل من زيت الزيتون، وقومي بوضع العجينة على الطاسة وانتظري حتى تستوي من الأسفل.
- ثم قلبي العجينة وضعي عليها الجبن المبشور والصلصة والمكونات الإضافية التي ترغبين بها.
- قومي بتغطية الطاسة واتركيها حتى تذوب الجبنة بها وحتى تصبح مقرمشة.
- وبذلك يمكنك تقطيع البيتزا وتقديمها إلى أبنائك أو ضيوفك وبالهنا والشفا.