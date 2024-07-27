فرحي أطفالك..تردد قناة عمو يزيد 24 ساعة من البرامج والأغاني المتواصلة للأطفال استقبليها الآن

تعد قناة عمو يزيد الجزائرية من القنوات الناجحة التي حققت مشاهدات مرتفعة، مما يبين لنا اهتمام الآباء والأمهات لمحتوى القناة فالقناة تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال بطريقة جذابة ومبتكرة، وقد تمكنت من الوصول إلى معدلات مشاهدة عالية مقارنة بقنوات الأطفال الأخرى، مع جودة صوت وصورة رائعة من مزاياها أيضًا أنها تبث برامجها بشكل مستمر دون انقطاع أو تشويش أو تكرار للمحتوى. يمكنكم معرفة تردد قناة عمو يزيد من خلال هذا الموضوع.

تردد قناة عمو يزيد الجديد

تردد قناة عمو يزيد الجديد هي قناة مخصصة للأطفال وقد حققت انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة بعد أن جذبت شريحة واسعة من أطفال الوطن العربي تقدم القناة محتواها باللغة العربية، ويمتلكها مغني جزائري معروف يحمل اسم القناة، وقد أنشأها تعبيراً عن حبه للأطفال تبث القناة برامجها على مدار 24 ساعة دون توقف، ويمكن للمشاهدين استقبالها عبر القمر الصناعي من خلال الترددات التالية:

التردد:10921.

معامل تصحيح الخطأ :⅚.

معدل الترميز :27500.

كيفية ضبط التردد

لتعيين تردد قناة عمو يزيد الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يرجى اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختيار “التركيب” أو “التثبيت”.

اختر خيار “البحث اليدوي” أو “البحث عن الأقمار الصناعية”.

أدخل تردد القناة كما ذكرناه من قبل.

حدد خيار “البحث”.

انتظر حتى يكتمل البحث.

بمجرد العثور على القناة، قم بحفظها.

قناة عمو يزيد من القنوات التعليمية المفيدة التي تثقف الأطفال بمعلومات وتسليهم بشكل ثقافي وادبي ويامن لها جميع الآباء.