يرتفع من جديد..سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024 وما هو سعر 100 دولار في العراق

في عالم الاقتصاد الحديث، يعد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي أحد المؤشرات الأساسية التي تعكس الصحة الاقتصادية، ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في العراق، حيث تلعب التقلبات في سعر الصرف دورا حيويا في التأثير على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويشهد تغيرات مستمرة في سياسته مما يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة الوطنية، وتعتبر أسعار الصرف مرآة تعكس الثقة في الاقتصاد الوطني.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

نوضح لكم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 وهي كالتالي:

يكون سعر 1 دولار أمريكي: 1,310.00 دينار عراقي.

5 دولارات أمريكية بسعر: 6,531.15 دينار عراقي.

10 دولارات أمريكية بسعر: 13,062.30 دينار عراقي.

أما سعر صرف 20 دولار أمريكي: 26,124.60 دينار عراقي.

وسعر 50 دولار أمريكي: 65,311.50 دينار عراقي.

100 دولار أمريكي بسعر: 130,623.00 دينار عراقي.

ويكون سعر 200 دولار أمريكي: 261,246.00 دينار عراقي.

1000 دولار أمريكي بسعر: 1,306,230.00 دينار عراقي.

استمرار القيود على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد أن العراق شارك في مناقشات مع وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن حول قضايا تتعلق بتقييد سعر الدولار، واعتبر خلال مؤتمر صحفي أن هذه الاجتماعات كانت مفيدة للغاية مشيرا إلى أنها ستستمر وتتناول موضوعات مثل قائمة البنوك العراقية الخاضعة للعقوبات الأميركية ومصير الأموال الإيرانية المتراكمة في العراق.