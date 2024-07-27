خطوات تسجيل مولود في حساب المواطن والشروط المطلوبة ١٤٤٦

برنامج حساب المواطن هو برنامج سعودي حكومي هدفه مساعدة المواطن السعودي وتخفيف عبء المعيشة عليه، كما أنه يعمل على حماية الأسر داخل السعودية بطريق مباشرة أو غير مباشرة من تبعات الإصلاح الاقتصادي، وذلك عبر تقديم الدعم المادي لهم، وقد اكتظت محركات البحث حول الخطوات المُتبعة لـ تسجيل مولود في حساب المواطن والشروط والأوراق المحددة لذلك.

خطوات تسجيل مولود في حساب المواطن

قد وضعت وزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية مجموعة من الخطوات لكي يستطيع المواطن السعودي إضافة مولوده الجديد ضمن برنامج حساب المواطن، وتتم هذه الخطوات بسهولة ويسر عبر موقع رسمي ومُعتمد من قبل الدولة وهي:

يجب زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول بأدراج الأسم وكلمة المرور.

يسجل المواطن رمز التحقق المرسل إليه عبر الهاتف.

يذهب المواطن إلى خانة الخدمات الإلكترونية.

اختر قسم المتابعين.

أضغط على أيقونة إضافة متابع جديد.

يتم إدخال كل البيانات المطلوبة.

قم بإدخال كل الأوراق للتسجيل.

انقر على خانة إرسال الطلب.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بالنظر لطلب المواطن ثم الاتصال به لاطلاعه على النتيجه.

شروط إضافة مولود جديد في حساب مواطن

عند إضافة مولود في حساب المواطن الإلكتروني يجب توفر مجموعة من الشروط لقبول الطلب وهي كما يأتي:

يجب أن يكون الطفل مسجل بالأحوال المدنية في سجل الأسرة.

يكون الطفل سعودي الجنسية بشرط ألا يكون يحمل جنسية أخرى.

يلزم كون المتقدم مقيم دائم داخل المملكة العربية السعودية.

ولا يكون المواطن السعودي دخل أماكن الإيواء التابعة للحكومة مثل السجون والمستشفيات.

يجب أن يكون الوالد قام بتحديث كل بياناته وبيانات الأسرة في حساب مواطن.

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن

انطلق برنامج حساب المواطن بهدف مساعدة فئات كبيرة من المواطنين المتواجدين داخل المملكة، وشملت هذه الفئات:

الأسر التي تمتلك دخل محدود.

الأفراد ذوي الإعاقة.

الأرامل.

المطلقات.

العاطلين عن العمل.

فئات اجتماعية أخرى محتاجة.

تم تحديد قيمة الدعم التي سوف يحصل عليها الفرد عند الإنجاب من قبل إدارة برنامج حساب المواطن والذي يبلغ 300 ريال سعودي بما يوفر الاحتياجات الرئيسية للمولود.