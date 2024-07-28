الفرق بين زيت الزيتون الاصلي والمغشوش”.. اعرفها قبل ما تشتري بخصائص اللون والرائحة

اكتسب زيت الزيتون شهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم، وبات الوعي بفوائدة أكبر لدى الناس، فأصبح يُستخدم في الطهي والعلاجات التقليدية وأيضًا العناية بنضارة وصحة البشرة، وأصبحت مختلف الاسواق تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين عليه، ولكن ظهر تحدي كبير امام هؤلاء المستهلكين حيث وجود بعض الانواع المغشوشه منه تُباع وكأنها اصلية، وهنا طُرح سؤال كيفية معرفة الفرق بين زيت الزيتون الاصلي والمغشوش.

الفرق بين زيت الزيتون الاصلي والمغشوش

هناك كثير من التجار يقومون بالغش في زيت الزيتون، وأصبح ذلك أمرًا مزعجًا ومؤرقًا للمستهلكين، فباتوا يبحثون عن كيفية التمييز بين الأصلي والمغشوش، ولمعرفة ذلك يجب اولًا نتعرف على مواصفات كل منها.

مواصفات زيت الزيتون الاصلي:

الرائحة: يأتي برائحة قوية للغاية ومميزة عن أي روائح أخرى.

اللون: عند عصره حديثًا يأتي مائل إلى الأخضر، ولكن بمرور الوقت يُصبح مائل إلى الأصفر.

الشوائب: تأخذ الشوائب وقتًا حتى تستقر في قاع العبوة الموضوع بها.

اللزوجة: لديه لزوجة كبيرة عن غيره من الزيوت.

المذاق: مذاقه مميز للغاية كما أنه يحتفظ بطعمة دون تغير بمرور الوقت.

الحموضة: حموضة زيت الزيتون الاصلي لا تتجاوز نسب 1% ويمكن معرفتها عبر التذوق.

مواصفات زيت الزيتون المغشوش

اللون: يُعرف باللون الأخضر الداكن.

الشوائب: تستقر الشوائب بداخله بسرعة فائقة.

الملمس: خفيف ولا توجد به لزوجه.

المذاق: خفيف المذاق.

الرائحة: خفيفة تبدو تكون منعدمة.

الحموضة: يأتي بطعم لاذع حيث الحموضة العالية.

طرق للتأكد من زيت الزيتون أصلي

يتم معرفة الزيت الأصلي من المغشوش بالطريقة الاتية:

في وعاء تم وضع قليلًا من زيت الزيتون ثم غلقه ووضعه في الثلاجة لمدة يوم كامل، وفي حالة تجمد الزيت وتماسك فهو بذلك أصلي، أما إذا بقي سائلًا فهو بذلك مغشوش.

القيام بحرق قليل من زيت الزيتون، في حالة صدر منه رائحة كريمة فهو بذلك غير أصلي ( مغشوش).

كما أن زيت الزيتون الاصلي يتم بيعه بثمن باهظ، أم المغشوش فيأتي بسعر منخفض.

فوائد استخدام زيت الزيتون الاصلي

يحتفظ زيت الزيتون بمكانة خاصة جدًا بين غيره من الزيوت، حيث أنه يقدم لمستخدميه فوائد عديدة، ومنها: