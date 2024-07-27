برنامج سند محمد بن سلمان يعد من أفضل البرنامج الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسنة 2018، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة كافة الفئات المحتاجة في المملكة العربية السعودية، سواء كان الأشخاص المقبلين على الزواج أو الفقراء ومحدودي الدخل، وذلك من أجل مساعدتهم على عيش حياة كريمة وتحقيق التنمية والازدهار في المجتمع السعودي، كما يمكن التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان لمرضى السكري إلكترونيًا والاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج.

التسجيل في سند محمد بن سلمان لمرضى السكري

ساعد برنامج سند محمد بن سلمان الكثير من الفئات المختلفة داخل المملكة العربية السعودية منها الأرامل والمطلقات والمقيمين على الزواج، كما أعلنت الحكومة السعودية عن إمكانية تسجيل مرضى السكر في برنامج الدعم سند محمد بن سلمان، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية لبرنامج الدعم سند محمد بن سلمان.

اضغط على إنشاء حساب جديد.

ادخل كافة البيانات المطلوبة منها رقم الهوية الوطنية والاسم ورقم الجوال.

حدد الفئة التي تريد الاستفادة من المبادرة.

اكتب الكود المرسل في رسالة نصية على الهاتف المسجل في المنصة.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة الموافقة بعد قراءة الشروط والأحكام.

أنقر على مربع إرسال الطلب.

شروط برنامج سند محمد بن سلمان لمرضى السكري

يعمل برنامج الدعم سند محمد بن سلمان على توفير كافة أنواع المساعدات المالية والعينية لجميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الفئات مرضي السكري ويهدف البرنامج الي توفير الدعم المالي لهم من أجل مساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة بسبب المرض، ولكن وضع البرنامج عدة شروط لابد من استفتائها من أجل الحصول على الدعم وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: