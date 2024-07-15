لولو جوعانة.. تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات.. قناة الأطفال الأولي

قناة وناسة للأطفال تعد واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب جميع الفئات العمرية من الأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة لدى الكثير من الأسر، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تتضمن الرسوم المتحركة، والأفلام الكرتونية، والأغاني التعليمية، والبرامج التفاعلية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وزيادة معرفتهم، وسوف نتعرف على تردد قناة وناسة الجديد في هذا المقال.

تردد قناة وناسة

فيما يلي التردد الخاص بقناة وناسة للأطفال على النايل سات:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تتميز بعدة جوانب تجعلها محبوبة لدى الجمهور. إليك بعض هذه المميزات: