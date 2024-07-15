لولو جوعانة.. تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات.. قناة الأطفال الأولي

قناة وناسة للأطفال تعد واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب جميع الفئات العمرية من الأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة لدى الكثير من الأسر، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تتضمن الرسوم المتحركة، والأفلام الكرتونية، والأغاني التعليمية، والبرامج التفاعلية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وزيادة معرفتهم، وسوف نتعرف على تردد قناة وناسة الجديد في هذا المقال.
تردد قناة وناسة
فيما يلي التردد الخاص بقناة وناسة للأطفال على النايل سات:
- التردد: 11470
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
مميزات قناة وناسة
قناة وناسة تتميز بعدة جوانب تجعلها محبوبة لدى الجمهور. إليك بعض هذه المميزات:
- تنوع المحتوى: تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك البرامج الموسيقية، والحفلات الحية، والفيديوهات الموسيقية، والمقابلات مع الفنانين، مما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.
- جودة الإنتاج: تتميز القناة بإنتاج عالي الجودة من حيث الصورة والصوت، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة للمشاهدين.
- التركيز على الموسيقى العربية: تهتم قناة وناسة بشكل كبير بالموسيقى العربية والخليجية، مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي هذا النوع من الفن.
- البث الحي: توفر القناة خدمة البث المباشر للحفلات والمناسبات الموسيقية، مما يمكن المشاهدين من متابعة الأحداث الهامة فور حدوثها.
- التفاعل مع الجمهور: تهتم القناة بالتفاعل مع جمهورها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز من ارتباط المشاهدين بالقناة ويزيد من تفاعلهم مع المحتوى المقدم.