موبايل رخيص 💵 بس نينجا 🔥.. مواصفات هاتف Realme Note 50 وسعره.. الهاتف الأقوى في الفئة الاقتصادية

مواصفات هاتف Realme Note 50، شركة ريلمي هي واحدة من أقوى وأكبر شركات الهواتف المحمولة الاقتصادية استطاعت بشكل متتالي أن تبهر الأسواق بأنواع متنوعة من الهواتف الحديثة التي تحمل إمكانيات مختلفة لتتناسب مع كافة الفئات وكافة المستويات الموجودة في الأسواق ولجميع الأشخاص الباحثين عن هواتف اقتصادية ذات أسعار مميزة وأيضا إمكانيات مرتفعة يمكن أن يكون هذا الهاتف هو الخيار الأمثل لما يحمله من العديد من المميزات.

مواصفات هاتف Realme Note 50

‏يمتلك الهاتف مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة والرائعة، وهي:

يتميز هاتف Realme Note 50 بشاشة IPS LCD كبيرة بحجم 6.74 بوصة، مع دقة +HD (1600 x 720 بكسل).

كما يتميز الهاتف بمعدل تحديث 90 هرتز.

يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير، تتيح لك الاستخدام المتواصل دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 10 وات.

يتميز الهاتف أيضًا بتصميم أنيق وخفيف الوزن، بفضل هيكله المصنوع من البلاستيك البولي كاربونيت.

يتوفر الهاتف بألوان جذابة تناسب جميع الأذواق.

المعالج الخاص بالهاتف هو Unisoc Tiger T612 ثماني النواة.

الذاكرة كبيرة تكون عبارة عن 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من التخزين الداخلي

الكاميرا الخلفية ثنائية وتتكون من كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 0.08 ميجابكسل.

والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف هو Android 13 مع واجهة Realme UI T.

سعر هاتف Realme Note 50

يبدأ سعر الهاتف من 4400 جنيه مصري لنسخة 64 جيجابايت مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وصولاً إلى 4900 جنيه مصري للنسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويتوفر هذا الهاتف أيضا في المملكة العربية السعودية بسعر 350 ريال سعودي.