أروع أغاني الاطفال.. استقبل قناة بطوط كيدز Batoot على الأقمار الصناعية نايل سات والعرب سات 2024 بجودة هائلة

قناة بطوط أطفال من أفضل وأبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى ترفيهي مميز، ما بين البرامج الطفولية والأفلام الكرتونية الأكثر تميزًا، حتى أن القناة حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة وأصبحت هي الرائدة في عالم تقديم هذا المحتوى المميز للأطفال بمختلف أنحاء الدول العربية، وعليه يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة بطوط عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة بطوط أطفال 2024 نايل سات

يمكنك مشاهدة كل ما تقدمه قناة بطوط أطفال، ما بين أفلام الكرتون والبرامج التعليمية والترفيهية المميزة، وغيرها من مسلسلات الأنمي التي يعشقها الطفل، ويمكن استقبالها وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي قناة بطوط كيدز يكون النايل سات.

هذا وأن التردد الخاص بالقناة يكون 11494.

إضافة إلى معامل الترميز قناة بطوط فهو 27500.

استقطاب قناة بطوط أطفال يكون افقي.

استقبل قناة بطوط أطفال على العرب سات

وأصبح من السهل تثبيت قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي عربسات، والعمل على الإستمتاع بكل ما تقدمه القناة من محتوى كرتوني وطفولي مميز، كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي قناة بطوط كيدز يكون العرب سات.

هذا وأن التردد الخاص بقناة بطوط كيدز يكون 11594.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

استقبل القناة على استقطاب رأسي.

كما أن معامل تصحيح الخطأ قناة بطوط 5/6.

خطوات تنزيل قناة بطوط كيدز

وعن الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم تنزيل قناة بطوط كيدز على جهاز التلفاز، اتباع الأتي:-