شوف درجاتك.. نتائج التاسع سوريا حسب رقم الاكتتاب 2024 عبر موقع moed.gov.sy

في الساعات القليلة الماضية، أثارت نتائج التاسع جدلاً كبيرًا بين العديد من الطلاب في مختلف المحافظات، وأصبحت من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة مع اقتراب ظهورها ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، هذا بالإضافة إلى أن هذه النتيجة تُحدد مصير كل طالب لدخوله إلى مرحلة دراسية جديدة، وفقًا للمجموع المتحصل عليه في هذه المرحلة، ويمكنك الإطلاع على النتيجة والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج التاسع في سوريا 2024

ويمكن الإطلاع على درجات نتيجة التاسع في سوريا ومختلف المحافظات الشاملة المدارس، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو التالي:-

أن تتقدم إلى موقع وزارة التربية.

ثم تتجه إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

ليتم إدخال بيانات الطالب المتمثلة في القسم والمحافظة وكذلك رقم الاكتتاب.

عندها يمكنك النقر على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من التعرف على كافة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

استعلام نتائج التاسع سوريا 2024

وأتاح موقع نتيجة نت إمكانية الإطلاع على نتائج التاسع في محافظات سوريا، واستخراج الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بإتباع الخطوات التالية:-