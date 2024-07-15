تردد قناة “هي وبس” الجديد 2024 على النايل سات.. نزليها وشوفي اجدد البرامج

تعتبر قناة هي وبس واحدة من القنوات الفضائية البارزة التي تستهدف النساء في العالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تتناول مواضيع مختلفة تهم المرأة، مثل الصحة، والجمال، والموضة، والأسرة، والعلاقات الاجتماعية تبث القناة على مدار الساعة، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة برامجها في أي وقت يناسبهم، وسوف نتعرف على تردد القناه الجديد على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة هي وبس على النايل سات
لتتمكن من متابعة قناة “هي وبس”، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:
- التردد: 10815
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
أبرز برامج قناة هي وبس
تقدم قناة هي وبس مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات النساء المختلفة، ومنها:
- برنامج الصحة والجمال: يركز هذا البرنامج على تقديم نصائح وإرشادات للعناية بالصحة والجمال، مع استضافة خبراء في المجال لتقديم المشورة.
- برنامج المطبخ: يقدم وصفات طهي متنوعة ومبتكرة تلبي جميع الأذواق، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية تحسين مهارات الطهي.
- برنامج الأزياء والموضة: يستعرض آخر صيحات الموضة ويقدم نصائح حول تنسيق الملابس واختيار الأزياء المناسبة لكل مناسبة.
- برنامج الأسرة والعلاقات: يناقش مواضيع تتعلق بالعلاقات الأسرية والاجتماعية ويقدم حلولا لمشاكل الحياة اليومية، وتعد قناة هي وبس وجهة ممتازة لكل امرأة تسعى للحصول على محتوى ثري ومتنوع يساعدها في تحسين حياتها اليومية والارتقاء بجوانبها المختلفة.