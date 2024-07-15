تردد قناة “هي وبس” الجديد 2024 على النايل سات.. نزليها وشوفي اجدد البرامج

تعتبر قناة هي وبس واحدة من القنوات الفضائية البارزة التي تستهدف النساء في العالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تتناول مواضيع مختلفة تهم المرأة، مثل الصحة، والجمال، والموضة، والأسرة، والعلاقات الاجتماعية تبث القناة على مدار الساعة، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة برامجها في أي وقت يناسبهم، وسوف نتعرف على تردد القناه الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة هي وبس على النايل سات

لتتمكن من متابعة قناة “هي وبس”، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

التردد: 10815 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي (H) معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز برامج قناة هي وبس

تقدم قناة هي وبس مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات النساء المختلفة، ومنها: