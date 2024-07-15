الخطوات والأوراق المطلوبة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2024

يسعى بنك الخرطوم بتلبية كافة متطلبات عملائه وتوفير احتياجاتهم، إذ أنه يعد من أقدم البنوك الموجودة في السودان، فهو يتواجد منذ ما يقارب المائة عام، لذلك يرغب الجميع في فتح حساباتهم لدى البنك، ولذلك سنوضح كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2024، فتلك الخدمة قد أعلن البنك عن إتاحتها مرة أخرى.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2024

في شهر مارس لعام 2024 أعلن بنك الخرطوم إمكانية فتح حساب من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبنك، إذ أنه تم تفعيل الخدمة توفيرًا للوقت والجهد وتسهيلًا على الراغبين في أن يصبحوا عملاء جدد للبنك، لهذا كل ما عليك فقط هو إتباع الآتي:

قم بفتح المنصة الإلكترونية الخاصة ببنك الخرطوم من هنا .

اضغط على اشتراك.

بعد ذلك اختر أيقونة فتح حساب جديد.

ثم اضغط على تحميل الاستمارة عن طريق الهاتف.

قم بكتابة البيانات في الأماكن المخصصة لها مع مراعاة التأكد من صحتها.

ثم أرسل المستندات المطلوبة.

وأخيرًا اضغط على فتح الحساب.

ما هي شروط فتح حساب اون لاين في بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في العملاء لكي يتمكنوا من فتح حسابهم، وهي كالتالي: