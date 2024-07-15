“أحداث شيقة ومثيرة” موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والقنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان واحد من الدراما التاريخية الضخمة والأكثر مشاهدة في العالم كله، فهو يعد ملحمة تاريخية عزيمة مليئة بالإثارة والتشويق والغموض، وتم عرض خمسة مواسم سابقة منهم على مدار السنوات الماضية، وتلك المواسم حققت نجاح باهر للغاية وأصبح له جمهور كبير وعريق في العالم وتحديداً في المنطقة العربية، فالمسلسل يسرد لنا الأحداث الواقعية التي وقعت بالفعل في وقت تأسيس الدولة العثمانية الكبرى والتي حكمت العالم 600 عاماً، ومع تزايد البحث من قبل عشاق المسلسل لمعرفة التفاصيل التي تتعلق بالموسم الجديد السادس نوافيكم كافة تلك التفاصيل.

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

انتهى الموسم الخامس ونجح بشكل رائع للغاية ونال إعجاب الملايين من المشاهدين، لذلك يترقب الجميع الموسم الجديد ويرغبون في معرفة المواعيد الرسمية لعرضه والقنوات الناقلة، وحالياً بدأ فريق العمل في تصوير المشاهد الأولى ومن المقرر بدأ عرضه خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يحمل الموسم الجديد أحداث مثيرة ومشوقة للغاية، حيث يستمر المؤسس عثمان في الفتوحات القوية والحروب التي يخوضها ضد المغول والصلبين لتحقيق حلم والده أرطغرل بن سلمان شاه وهو بناء دولة كبرى تضم القبائل التركية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم 6

يعرض مسلسل قيامة عثمان عبر مجموعة من القنوات على النايل سات والعرب سات، وأبرز تلك القنوات قناة الفجر التي تقدم حلقات المسلسل مترجم باللغة العربية، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر على العرب سات