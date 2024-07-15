“بعد زيادة 15%” طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الأخيرة.. اعرف هتقبض كام!

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عن زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% فهذا الإعلان جلب أملاً جديداً لأصحاب المعاشات، إذ يهدف إلى دعمهم وتحسين مستوى معيشتهم وتعتبر هذه الزيادة بمثابة منقذ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المتقاعدون وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود القيادة السياسية، بقيادة الرئيس السيسي، لإقرار برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة.

طريقة حساب المعاش بالخطوات

يحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش بدقة و يحسب المعاش بناءً على متوسط الأجر أو الدخل الشهري الذي أديت على أساسه الاشتراكات عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ تطبيق هذا القانون.

و في حساب المتوسط الشهري، لا يعتبر شهر البداية جزءًا من فترة المتوسط إلا إذا كان شهرًا كاملاً، بينما يحتسب الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن فترة المتوسط.

كما يضاف إلى المتوسط نسبة تعادل متوسط نسب التضخم خلال فترة الاشتراك وحتى تحقق استحقاق الحقوق التأمينية، وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك الفعلي.

مع ذلك، لا يمكن أن يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

زيادة المعاش حسب قانون المعاشات 2024